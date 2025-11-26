「クッパタリョン」ほか

韓国料理の基本は、白いご飯、汁物、そして、いくつかの素朴なおかずです。そのご飯と汁物をひとつに合わせた料理が、「クッパ」です。朝鮮時代の学者、イ・イクさんが書いた書物の中に、クッパにまつわる逸話があります。かつて国の高官だった、アン・ヒョンという人は、いつも粗末な衣服と簡素な食事で生活していたそうです。おかずといえば、豆の葉を煮た汁物だけです。しかも、汁の味を確認することなく、それをご飯といっしょにして食べていました。それを見た人が、その汁物、もし味が悪かったらどうしますかと尋ねたところ、彼は、たとえ味が悪くても食べないわけにはいかないと答えました。人々がご飯におかずを添えないのは、汁にご飯を入れるだけでも十分美味しくなるからだ、という内容のお話です。豆の葉を煮た汁物にご飯を入れるだけで美味しいということであれば、一晩煮込んだお肉の汁物はどんなに美味しかったでしょうか。昔の市場では、忙しい商人が手軽で腹持ちのいい食事としてクッパを食べたそうです。地方ごとに様々なクッパの種類があります。今日の最初の曲は、そんなクッパをテーマにした歌をお伝えします。チョン・ビョンフンさんの歌で、「クッパタリョン」という曲をお楽しみください。





統一新羅時代に広く演奏された3つの弦楽器を、三つの弦と書いて、「サムヒョン」と呼びます。カヤグム、コムンゴ、そして、ピパを指します。日本では琵琶と呼ばれるピパは、同じ漢字の名前でも実は異なる楽器です。ピパは、現代の韓国ではあまり馴染みがないかもしれません。形や演奏法が西洋のギターとよく似ています。楽器を抱えるように構え、左手で弦を押さえて音程を作り、右手には爪の形の道具をはめたり、専用のピックで弦をはじいて音を出します。お寺などの壁画や仏像の彫刻には、ピパを奏でる姿がよく見られます。ピパを奏でているのは、仏の教えを守る守護神や空を舞う天上の存在です。そのような存在がピパを演奏していたということから、ピパが特別な楽器だったことが分かります。一時は演奏される機会も少なくなりましたが、近年ではピパを活用しようとする動きが活発になっています。今度お聴きいただくのは、散調（サンジョ）という独奏形式のジャンルです。コムンゴ散調をピパに合わせて再構成した曲です。それでは、チョン・ヨンボムさんの演奏で、「ピパ散調」という曲をお楽しみください。





韓国の伝統芸能、パンソリは、歌い手も一人、太鼓を演奏する鼓手も一人です。ところが、今日の最後にお届けする曲では、４人の打楽器の演奏者が太鼓を演奏しながら歌も歌います。パンソリ、「フンボの歌」の中の「ツバメの旅路」をモチーフにし、様々なリズムに変えて歌います。それでは、今日の最後は、4人の鼓手による生きた太鼓の音という意味の音楽、「生！四鼓楽（センサゴラク）」という曲を、バラジの歌と演奏でお聴きいただきながら、お別れしたいと思います。