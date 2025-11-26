第35回 韓国エンタメの核心に迫る!「韓国の俳優はこうして作られる」

映画、ドラマや文学など様々な作品から見える韓国について掘り下げる「カルチャーラボK」。第35回は、韓国エンタメの核心に迫る特集回です。





番組の前半では、芸能プロダクションで長い経歴をもつドラゴン・ジェイさんが書いた『韓国エンタメ業界の現場 K-POPアイドル・韓国ドラマ俳優はこうして作られる』を手がかりに俳優がどのように作られていくのかをご紹介します。さらに、パーソナリティで俳優の武田裕光さんによるリアルな声も加わり、韓国の俳優や作品が世界的に存在感を持つ理由がより立体的に見えてくるはずです。





後半は、東京・神保町で今月22～23日に開催された「K-BOOKフェスティバル2025」を成川所長がレポート。所長は、俳優で出版社ムジェの代表、パク・ジョンミンさんの大ファンですが、今回はソウルでなんと、パクさんとの事前インタビューが実現！「K-BOOKフェスティバル」で行われた彼のトーク・イベントでは司会まで務めた「ソンドク（成功したオタク）」エピソードも必聴です。今回のフェスティバルのテーマは「文学と映画」で、映画『空と風と星の詩人 尹東柱の生涯』も上映。この映画でパクさんは、尹東柱の従兄弟で親友のソン・モンギュ役を務め、その熱演ぶりが注目されましたが、その役作りの裏側もお届けします。

韓国映画・ドラマの「舞台裏」と「最前線」を一度に覗ける35分！ぜひお聴き逃しなく。



