CORTIS デビューアルバムで初のミリオンセラー

ボーイズグループCORTISが、デビューアルバムにして初のミリオンセラーを記録しました。





韓国のサークルチャートが27日に発表した最新の週間アルバムチャート（集計期間11月16日～22日）によりますと、CORTISのデビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』は、発売から3か月で累計売上枚数が106万枚に達しました。これによりCORTISは、ことしデビューした新人の中で唯一、単一アルバムでミリオンセラーの仲間入りを果たしました。





さらに、同アルバムはSpotifyにて、累計ストリーミング再生数1億回（10月12日時点）を達成しています。また、TikTokやInstagramでは、ここ4年間にデビューしたボーイズグループの中で最も多いフォロワー数を抱え、SNSでも圧倒的な人気を集めています（アカウントはことし8月開設）。





なお、『COLOR OUTSIDE THE LINES』は、アメリカの総合アルバムチャート「ビルボード200」（9月27日付）で15位に入り、プロジェクトグループを除く歴代K-POPグループのデビューアルバムとして、最高の成績を記録しています。