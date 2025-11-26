第35部 映画「「パラサイト・半地下の家族」・半地下の家族」、そして世界が認めた韓国の映画

「パラサイト・半地下の家族」、世界に認められた韓国映画

2025年6月、アメリカの「ニューヨークタイムズ」が発表した「21世紀最高の映画100選」で、韓国映画「パラサイト・半地下の家族」が1位に選定された。ポン・ジュノ監督の「パラサイト・半地下の家族」はソウルの半地下アパートで暮らす貧しいキム一家が、対照的に高台の豪邸に住むパク一家の家に家庭教師、ヘルパー、ドライバーなどとして入り込み、巧妙に寄生していくブラックコメディスリラー映画である。映画「パラサイト・半地下の家族」はです。韓国を背景にした作品だが、貧しい人たちと裕福な人たちが共存する格差問題、資本主義が持たらす二極化の問題を描き出し、多くの観客が共感を覚えた。





映画 「パラサイト・半地下の家族」、アカデミー賞受賞後のポン・ジュノ監督

ⓒ KBS

アカデミー賞で作品賞を受賞 映画「パラサイト・半地下の家族」は2019年に開かれたカンヌ国際映画祭で最高賞のパルム・ドールを受賞し、その後、シドニー映画祭、マカオ国際映画祭、ゴールデングローブ賞、アカデミー賞など国内外で300あまりの賞を受賞した。特に、アカデミー賞では非英語作品として初の作品賞をはじめ国際長編映画賞、脚本賞、監督賞を獲得し、4冠を達成した。これは韓国映画の芸術性と大衆性が世界に認められるきっかけとなった。





カンヌ国際映画祭に参加した映画「パラサイト・半地下の家族」の出演者、

ポン・ジュノ 監督

ⓒ KBS

韓国映画の成長と世界進出 韓国映画が海外進出は1950年代後半からで、1960年代から80年代にかけては社会的なメッセージを美しい映像で表現した韓国映画が海外の映画祭でも注目されるようになった。1990年代に入ると、映画「シュリ」など大きな成功を収める映画が登場し、韓国の映画産業はクオリティが高まった。ホン・サンス、イ・チャンドン、パク・チャヌク、ポン・ジュノなど個性豊かな監督の作品が海外でも認められるようになった。韓国映画は国内だけではなく、世界的な舞台でその影響力と存在感を発揮し、韓流コンテンツが持つ魅力をアピールしている。





海外で認められた韓国映画 上段 - カン・デジン監督 「荷馬車」 1961 (ベルリン国際映画祭銀熊賞受賞) - シン・サンオク監督 「この命尽きるまで」 1960 (ベルリン国際映画祭特別審査委員賞受賞) - イ・ドゥヨン監督 「避幕」 1981 (ベネチア国際映画祭特別賞受賞) - イ・ジャンホ監督 「馬鹿宣言」 1984 (ベルリン国際映画祭特別賞受賞) - ペ・ヨンギュン監督 「達磨はなぜ東へ行ったのか」 1989 (ロカルノ国際映画祭最優秀、監督賞、撮影賞受賞) 下段 - カン・ジェギュ監督 「シュリ」 1999 - イム・グォンテク監督 「酔画仙」 2002 (カンヌ国際映画祭監督賞受賞) - パク・チャヌク監督 「オールドボーイ」 2003 (カンヌ国際映画祭審査委員大賞受賞) - ホン・サンス監督 「逃げた女」 2020 (ベルリン国際映画祭監督賞受賞) - パク・チャヌク監督 「別れる決心」 2022 (カンヌ国際映画祭監督賞受賞)

「パラサイト・半地下の家族」 以降、韓国映画のグローバルな影響力 映画「パラサイト・半地下の家族」以降、韓国映画はカンヌ国際映画賞やアカデミー賞をはじめ、世界の主な映画祭のさまざまな部門にノミネートされ、良い結果を出している。女優のユン・ヨジョンさんは映画「ミナリ」でアカデミー賞の助演女優賞を、パク・チャヌク監督と俳優のソン・ガンホさんはカンヌ国際映画祭で監督賞と主演男優賞を受賞するなど、韓国映画は世界的な舞台でその影響力と存在感を発揮し、韓流コンテンツが持つ魅力をアピールしている。



