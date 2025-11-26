イム・バンウルさんは、日本による植民地時代に、「スッテモリ」という曲で一躍スターになった人物です。当時、レコードが100万枚も売れたという説があるほど、人気を博しました。そんな彼が、当時料理屋を営んでいた、サンホジュという女性と出会います。彼は活動をやめてサンホジュの家に入り、何年もの間、怠慢に過ごしました。そのうちに、喉を壊してしまいます。ある日、彼は、このままではいけないと思い、サンホジュには告げず、山にこもってしまいました。声の修行のためです。一人残されたサンホジュは、彼を思うあまり病気になってしまいました。噂を頼りに彼のもとを訪ねますが、彼は冷たく拒みます。サンホジュは、ついに命を落としてしまいました。周囲の人々は、せめて臨終には立ち会うべきだと説得しましたが、彼が駆けつけた時には、彼女はすでに亡くなっていました。そのとき、イム・バンウルさんが哀しみに満ちて歌った曲があります。今日の最初は、イム・バンウルさんの歌で、「チュオク、思い出」という曲です。





次にお送りする曲は、「ベベンイグッ」という曲です。悲しい愛の物語りです。この曲は、一人の歌い手が歌と語りを演じる、「西道（ソド）のパンソリ」とも呼ばれています。この物語りでは、結婚を控えた娘ベベンイが亡くなると、その両親が彼女の霊魂にでも会いたいと願い、各地の巫女ムーダンを呼んで祭祀を行います。そこへ、ある男が現れ、偽の巫女のふりをして、金品をだまし取るというお話です。ところが、ベベンイはどうして若くして命を落としたのでしょうか。ある日、彼女が一人で家にいたとき、ある若くハンサムな僧侶が施しを願ってやってきました。二人は一目で恋に落ちてしまいます。お寺に戻った僧侶は、恋しさのあまり病気にかかってしまいます。すると、僧侶たちは、その若い僧侶を大きな壺に入れ、ベベンイの両親を訪ねます。法要で使う小麦粉の壺だから大事に保管してほしいと預けたのです。両親は、仏事で使うものなら、家の中で最も清潔な場所に保管しなければと思いました。つまり、娘の部屋に壺を置いたのです。こうして、ベベンイと僧侶は数ヶ月にわたり、両親には内緒で共に生活しました。しかし、永遠にそうしていられるわけではありません。僧侶は、すぐに戻ると言い残して家を出ると、二度と戻りませんでした。その後、ベベンイは別の縁談が持ち上がりましたが、心の中には僧侶がいたのです。ベベンイはその苦しみを誰にも打ち明けることができず、ついには病気になってこの世を去ってしまいました。この場面を、イ・ウングァンさんの歌でお聴きいただきます。「배뱅이굿 중 ‘배뱅이와 상좌중의 사랑이야기’、ベベンイグッの中から、ベベンイと僧侶の愛の物語り」という曲です。





この「ベベンイグッ」は、実際祭祀で巫女が歌ったものではありません。ところが、祭祀で歌う音楽の中には、似たようなストーリーがよくあるんです。東海岸別神グッ（ビョルシングッ）の中で、「セゾングッ）」という曲もそんなお話です。今日の最後は、この「セゾングッ」の中で、僧侶が施しを願いこの世に出てくるという場面を題材にした曲です。それでは、キム・ミョンデさんの歌と、ユ・ギョンファのチョルヒョングム演奏で、「ファドゥ」という曲をお聴きいただきながら、お別れしたいと思います。