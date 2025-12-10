「奠幣禧文（チョンペヒムン）」ほか

韓国の時代劇で、王と臣下が会議をする場面で、「宗廟社稷（チョンミョ・サジク）を守る」という言葉が登場することがあります。「宗廟（チョンミョ）」は歴代王様の位牌を祀る場所、「社稷（サジク）」は土地と農業の神を祀る場所を意味します。ただの建築物ではなく、国を象徴する、非常に重要な存在です。王と臣下はこの「宗廟社稷」という言葉を通して、先祖がいかにして国を治めてきたかを想いました。そして、農業を営む民の暮らしを案じていたのです。日本による植民地時代には、その象徴的な意味を断ち切る目的で、宗廟の近くに道路を開通させ、車が通っていました。しかし、植民地支配から解放された後には、宗廟と儀式を復元させ、その歴史的意味を取り戻すために努力してきました。その成果として、宗廟と、そこで行われる儀式「宗廟大祭（チョンミョデジェ）」という大祭は、ユネスコ人類無形文化遺産に登録されました。歴史的な建築と、その中で行われる儀式が今でも継承されているのは、非常に稀なことだそうです。今日の最初は、祖先に供え物を捧げる儀式で演奏される音楽をお届けします。国立国楽院の正楽（チョンアク）団の演奏で、「奠幣禧文（チョンペヒムン）」という曲です。





宗廟は木造の一階建てですが、その横幅は100メートル以上に及びます。同時代の木造建築としては、世界最大級の規模です。非常にシンプルでありながらも、厳粛な雰囲気の建物です。東洋のパルテノン神殿とも呼ばれています。また、宗廟で行われる儀式は、600年以上の歴史を有します。中でも音楽は、世宗（セジョン）大王が作曲した曲が今でも演奏されています。伝統音楽の中には、農作業の歌や巫俗音楽のように本来の機能は失われ、旋律だけが伝わっているものもあります。しかし、宗廟祭礼楽は今でも生きた音楽として継承され、現代のミュージシャンにインスピレーションを与えています。今度は、大祭で供え物を並べる儀式で演奏された音楽、「進饌（チンチャン）」という曲です。音楽グループ、ヘパリが新たに解釈したバージョンでお届けします。





パンソリは一度始まると何時間も続けて歌うことがあります。歌い手は、パンソリを始める前に声の調子を整えるため、短い歌、短歌（ダンガ）を歌います。短歌は、美しい風景や人生の教訓などを歌うものです。今日の最後にご紹介する短歌、「湖南歌(ホナムガ)」は、韓国南西部全羅道（チョンラド）を指す地名湖南と、その景色や風習を歌います。歌詞の中に地名がさりげなく織り込まれていて、漢字に詳しい方であれば、その意味を味わいながら楽しめる曲です。湖南出身の方には、懐かしさや誇らしさを思わせる内容です。それでは、今日の最後は、シン・クェドンさんのコムンゴの演奏と歌で、「湖南歌」という曲をお聴きいただきながら、お別れしたいと思います。