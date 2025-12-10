K-インディーズ・K-ロックも世界で人気 ストリーミング大幅増

ⓒ JYP Entertainment, CAM WITH US

ことし一年、韓国のインディーズやロック音楽が世界市場で急成長したことがわかりました。





Spotifyが10日に発表したランキングによりますと、2025年のストリーミング再生数は前年比でK-インディーズが68%、K-ロックが16%増加しました。これはK-POPだけでなく、韓国音楽全般への関心が世界的に広がっていることを示しています。





世界で最も聴かれたK-ロックの1位は、DAY6の「You Were Beautiful」でした。続いて、The Roseの「Back to Me」が2位、WOODZの「Drowning」が3位にランクインし、DAY6はさらに「HAPPY」と「Congratulations」で4位と5位も記録しました。





K-インディーズでは、Car, the gardenの「Closely Far Away」が1位に輝きました。2位はRedoorの「Forever Has Always Been」、3位はThe Black Skirtsの「1:05」が続き、Hanroroの「Landing in Love」と「Let Me Love My Youth」が4位と5位にランクインしました。