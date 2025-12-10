第37部　K-POPを世界的な舞台へ羽ばたかせたBTS

2. サイと「江南(カンナム)スタイル」

韓国の歌手、サイが公開した曲「江南(カンナム)スタイル」(2012)は一般的に知られるK-POPには当てはまらないが、動画共有サイト「ユーチューブ」を通じて空前のヒットを記録し、K-POPを世界中に知らせる役割を果たした。「江南スタイル」が発表された2012年以降、アメリカでK-POPに対する関心が一気に高まり、K-POPに関する研究と報道が本格的に始まった。

3. BTSの登場とK-POPの跳躍

2013年6月にリリースした「ノー・モア・ドリーム」でデビューしたBTSは、若者の悩み、夢について語りかけ、世界の若者の共感を呼ぶ曲を発表していった。そして、2017年、ビルボード・ミュージック・アワードで「トップ・ソーシャル・アーティスト」賞を受賞し、2020年、BTSの「ダイナマイト」がK-POP史上初めてアメリカのビルボード「ホット100」シングルチャートで1位を獲得した。BTSの歌にはストーリー、シリーズがあって、そのメッセージが世界の若者の心を動かしたのだ。彼らが伝えるメッセージは国連での演説、社会キャンペーン、ファンの活動へつながり、音楽を越えて社会的に大きな影響を及ぼすようになった。





写真: 防弾少年団(BTS) (出所: KBS)





写真: 「未来の世代と文化のための大統領特別使節」に任命された防弾少年団(BTS)、

2021 (出所: KBS)





写真: 国連を背景に繰り広げられたBTSの「パーミッション・トゥ・ダンス」

(Permission to Dance)」の舞台、2021 (出所: KBS)