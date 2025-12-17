「水宮歌の中から、ウサギがカメに従って竜宮へ向かう場面」ほか

伝統芸能パンソリ、「水宮歌（スグンガ）」は、海に住むカメが陸地に上がってきて、ウサギを騙し海へ連れて行こうとする物語りです。病気になった龍王の薬として、ウサギの肝を手に入れるためです。カメは、竜宮へ行けば官職を授けると嘘をつき、ウサギを誘い出します。通りかかりのキツネは、その様子を見てウサギを止めました。山で生まれ育ったウサギが、海の中で暮らせると思うか、と言ったのです。その言葉を聞いたウサギは我に返り、カメに竜宮へは行かないと断ります。するとカメは、予想していたかのように、行きたくなければ行かなくても良いと冷たく話したのです。その言葉に、ウサギの心は再び揺れ動きます。せっかくの幸運を逃すのが惜しくなったのです。すると、今度はウサギの方から、やっぱり連れて行ってくださいと頼みます。人間も欲に目がくらむと、周囲が説得しても聞かないことがあります。今日の最初は、この場面をお聴きいただきます。オ・ジョンスクさんの歌とキム・チョンマンさんの太鼓で、「수궁가 중 토끼가 별주부를 따라가는데、水宮歌の中から、ウサギがカメに従って竜宮へ向かう場面」です。





朝鮮時代の芸者妓生（キーセン）は、単にお酒の相手をする人ではありませんでした。学者ソンビを相手にするためには、ある程度学識も必要です。詩を詠み、絵を描き、歌い、踊り、楽器も奏でてこそ認められたのです。朝鮮時代の妓生の中でも最高と評されたのが、ファン・ジニです。彼女の詩のひとつに、冬至の月、「冬至月（トンジタル）」というものがあります。冬至の長い夜、愛しい人を想いながら耐える時間を貯めておき、春になってその人が訪ねてきたときに広げたいと夢見るのです。この詞は、「イスデヨプ」という曲調に乗せて歌います。国楽の中でも特にゆったりとした曲のひとつで、わずか45文字の短い詩を、10分以上かけてじっくりと歌い上げるのが特徴です。ただでさえ長い冬の夜、誰かを待つ時間はさらに長く感じられます。その気持ちをゆっくりと歌う曲です。それでは、キム・ナリさんの歌で、「동짓달、冬至の月」という曲をお楽しみください。





今度は、コムンゴの演奏者、ファン・ジナさんの「黒い森」という曲です。彼女は、この音楽を次のように紹介しています。ある少女が、何かに導かれるようにして黒い森にたどり着きました。それが何であったかは分からないけれど、彼女は迷うことなく、その森の中へ入っていきました。奥に進むと、木の葉や、岩を覆う苔が、戻るのを妨げるように感じられます。深く進むほど、少女は泣きたい気持ちになったけれど、もう引き返すことはできません。戻る道は消えていたので、ただ前に進むしかなかったという内容です。今日の最後は、ファン・ジナさんのコムンゴの演奏で、この音楽、「검은 숲、黒い森」という曲をお聴きいただきながら、お別れしたいと思います。