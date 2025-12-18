SHINeeキー 不法医療をめぐる騒動で番組降板 パク・ナレに続き活動中断へ

ⓒ SM Entertainment

ボーイズグループ・SHINeeのキーが、医師免許を持たずに医療サービスを提供していた疑いのある人物から、自宅で診療を受けていた事実を認めました。キーは今回の騒動について謝罪し、出演しているすべての番組から降板することを発表しました。





所属事務所のSMエンタテインメントは17日、これまでの経緯を説明しました。それによると、キーは知人の紹介で、ソウル・江南にある病院で勤務していたイ氏を医師として知り、実際にその病院へ診療のため通っていました。仕事の都合などで通院が難しかった際には、数回にわたり自宅で診療を受けたことがあったと明かしました。





事務所側は「イ氏を医師だと思い込んでおり、自宅での診療が問題になるとは考えていなかった」とし、「報道を通じてイ氏に医師免許がないことが判明し、キーは自身の無知を深く反省している」と伝えました。





キーは今回の事案の重大性を認識し、現在予定されているスケジュールおよび出演中の全番組から降板することを決定しました。





今回の騒動をめぐっては、先に不法医療行為の疑いで活動を中断したタレントのパク・ナレに続き、キーも同様に番組を降板する形となりました。パク・ナレから始まった一連の騒動は、芸能界全体へと波紋を広げています。