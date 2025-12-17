韓国と野球が大好き！ソウル大学の留学生 木浦岬大さん

聞かせて！あなたの韓国ライフ。このコーナーでは、韓国で活躍する日本の方や、韓国にゆかりのある皆さんに、とっておきの韓国エピソードをお聞きしています。





今回のゲストは、慶應義塾大学に在学中で、ソウル大学に交換留学生として留学している木浦岬大（きうら・こうた）さんです。K-POPや韓国ドラマをきっかけに韓国語を学び始め、学生時代から韓日交流の活動に取り組んできた木浦さん。

現在はソウル大学で政治外交学を学びながら、大学では大好きな野球のサークルに入ってプレーしたり、韓国の大学生活や若者文化を体感しています。また、今年8月には、韓日国交正常化60周年記念のKBS特別番組『交換旅行1945』に出演。両国の大学生とともに、韓日の歴史に関する場所を旅し、対話を重ねました。





韓国での留学生活を通して感じた日本との違い、そして「お互いの歴史を学び、対話すること」の意味とは？若い世代の視点から見つめた「いまの韓国」と「これからの韓日関係」について、じっくりとお話を伺います。