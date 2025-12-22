G-DRAGON「2025 MMA」で大賞3冠を含む計7冠を達成

ⓒ Galaxy Corporation

BIGBANGのG-DRAGONが、20日にソウルの高尺スカイドームで開催された音楽授賞式「Melon Music Awards 2025（2025 MMA）」で計7つの賞を受賞しました。





G-DRAGONは、4つの大賞部門のうち、3rdフルアルバム『Übermensch』で「Artist of the Year」と「Album of the Year」を受賞。さらに、同アルバムの収録曲「HOME SWEET HOME」でも「Best Song of the Year」に選ばれ、大賞3冠に輝きました。このほか「Best Solo Artist（Male）」や「Best Songwriter」なども含め、合わせて7つのトロフィーを手にしました。





アルバム『Übermensch』は、リリース直後に収録曲すべてがMelonチャートのTOP20にランクインする快挙を達成。BIGBANGのTAEYANG（SOL）とDAESUNG（D-LITE）がフィーチャリング参加した「HOME SWEET HOME」もチャート首位を獲得するなど、年間を通じて圧倒的な存在感を示しました。





受賞の際、G-DRAGONは「ことしは個人的にも意味深い年になった。『Übermensch』は自分自身にかける呪文のようなアルバムだ」と語り、ファンやメンバーへ感謝を伝えました。