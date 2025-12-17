第38部 世界に向けて成長していく韓国のクラシック音楽

K-クラシックの成長

2025年、韓国のクラシック音楽の発展、成長を象徴するニュースが相次いだ。韓国生まれの指揮者、チョン・ミョンフンさんがイタリアのミラノにある世界3大オペラ劇場に数えられるラ・スカラ座フィルハーモニー管弦楽団の次期音楽監督を務めることになったのだ。1778年のオープン以来、アジア人としては初めての音楽監督で、韓国のクラシック音楽の発展を象徴する出来事だった。また、ソプラノ歌手、チョ・スミさんもフランス政府が芸術、文化への国際的貢献者に贈る芸術文化勲章、コマンドゥールを授与した。





KBS交響楽団と共演した指揮者、チョン・ミョンフン(左)、ソプラノ歌手、チョ・スミ(右)

ⓒ KBS

K-クラシックの歴史 韓国のクラシック音楽が世界へ向けて動き出したのは1960年代のことだった。主にニューヨークとパリで活動し、幅広いレパートリーと深みが感じられる音楽の解釈で注目されたピアニスト、ペク・コヌさんや独創的な現代音楽で名声を得た作曲家、ユン・イサンさんは韓国のクラシック音楽の基盤を築いた人物として知られている。1980年代始め、今はソリストと指揮者としてそれぞれ活躍する姉弟、バイオリニストのチョン・ギョンファさん、チェリストのチョン・ミョンファさん、ピアニストのチョン・ミョンフンさんがチョン・トリオとして世界的な舞台で活動し、韓国のクラシック音楽を世界に披露した。





KBS交響楽団

ⓒ KBS

本格的なK-クラシック時代の開幕 2000年代に入ると、世界的な音楽コンクールですばらしい演奏を披露し、入賞する若いアーティストたちが多くなった。特に、2015年、ショパン国際ピアノコンクールで韓国人としては初めて優勝したチョ・ソンジンさんは韓国のクラシック音楽の流れを変えたと高く評価されている。2022年にはピアニスト、イム・ユンチャンさんがヴァン・クライバーン国際ピアノコンクールで歴代最年少の優勝者となるなど、韓国のクラシック音楽の新しい可能性を示した。





2015ショパン国際ピアノコンクール優勝者、ピアニスト、チョ・ソンジン (左)、 2022ヴァン・クライバーン国際ピアノコンクール優勝者、ピアニスト、イム・ユンチャン (右) K-クラシックの成長の背景 専門家たちは短期間のうちに韓国のクラシック音楽が成長した背景に、国や企業が支援した体系的な教育システムがあると分析している。才能のある演奏者を早期に発掘し、充分な演奏の経験を積んでいける環境を提供していると評価した。最近、韓国の若手演奏家たちのレコードが国際クラシックアワードの候補に選ばれ、韓国のクラシック音楽は海外でも存在感を示している。世界的に活躍している熟練の音楽家と国際的なコンクールなどで注目される若手の音楽家の活躍で、韓国のクラシック音楽は世界に向けて一歩ずつ着実に成長している。



