「アメイジング・グレイス」ほか

1725年、ロンドンで生まれたジョン・ニュートンは、父の影響で船乗りになりました。当時の船乗りが最もお金を稼ぐ方法は、漁業ではなく奴隷の貿易でした。ジョン・ニュートンは、奴隷貿易船の船長になり、成功した人生を歩んだといえます。しかし、ある日、彼が乗った船が嵐に遭遇しました。その瞬間、人ができることといえば、ただ祈ることしかありませんでした。必死に祈り、彼は奇跡的に助かります。その後、彼は神の恵みに感謝し、聖書を読み始め、やがて牧師になりました。彼が、かつての自分の過ちを悔いる気持ちで書いたとされる賛美歌が、「アメイジング・グレイス」という曲です。自分の罪を悔い改める心こそが、神が人間に授けた最も大きな贈り物かもしれません。今日の最初の曲は、イ・スルギさんのカヤグムの演奏で、「アメイジング・グレイス」という曲です。





カヤグムを作ったのは、ウルクという人物と知られています。しかし、記録によりますと、本来は伽耶のカシル王が作ったとされており、ウルクはカヤグムにふさわしい音楽を作曲したと伝えられています。伽耶が滅亡した後、ウルクはカヤグムを持って新羅に亡命しました。それ以来、一千年以上にわたり、カヤグムはそのままの形で受け継がれてきました。そのカヤグムを、正楽（チョンアク）カヤグム、または、法琴といいます。ところが、朝鮮時代の末期に、散調（サンジョ）カヤグムというものが登場します。本体を小さくし、弦の間隔や太さをスリムにすることで、より速いスピードで演奏できるようにしたのです。その後、西洋の影響を受け、室内で演奏していた音楽を舞台で披露するようになると、より大きな音、多様な音階が求められるようになります。その結果、様々な改良型のカヤグムが生まれました。本来は12の弦だったのが、13から25まで弦が増えます。絹糸で作る伝統的な弦の代わりに、金属や合成繊維の弦もできました。今度ご紹介する音楽は、改良型のひとつ、金属の弦の鉄のカヤグムの演奏です。キム・ヨンゼさんの鉄のカヤグムの演奏で、「즉흥산조、即興散調」という曲をお楽しみください。





鉄のカヤグムは、高く澄んだ音色と、長く残る余韻が特徴で、舞踊の伴奏としてよく用いられます。ただし、細かい旋律が多くなると音がにごってしまうため、弦を丁寧に、慎重に弾く技術が求められます。ところが、鉄のカヤグムと名前が似ていて混同しやすいのが、鐵弦琴（チョルヒョングム）という楽器です。鉄のカヤグムは改良楽器ですが、鐵弦琴は、1950年代前後に全く新しく開発された楽器です。スルテという棒を使って弦を弾く演奏法は、カヤグムよりはコムンゴに近いといえます。それでは、今日の最後は、チャン・ソユンさんの鐵弦琴の演奏で、「흥보가 중 박타는 대목、フンボの歌の内、ヒョウタンを割る場面」という曲をお聴きいただきながら、お別れしたいと思います。