I.O.I　デビュー10周年で再結成へ「会場も予約済み、来春に」

ⓒ STONE MUSIC Entertainment

2016年に放送されたオーディション番組『PRODUCE 101』から誕生したプロジェクトグループ・I.O.Iが、デビュー10周年を機に再結成することが分かりました。





22日にKBSのラジオ番組に出演したメンバーのユ・ヨンジョンが、活動再開について言及しました。「本当は極秘に準備してサプライズで登場したかったのですが、すでにチョン・ソミが話してしまったことで、多くの方がご存じのようです」と切り出し、「再集結するのは事実です。詳細はまだ明かせませんが、すでに公演会場の予約も済んでいます。デビュー時期である温かい春頃だと考えていただければと思います」と現状を報告。さらに、「記念すべき10周年に集まるからには疎かにせず、一生懸命準備しているので期待してほしい」と意気込みを語りました。





以前からチョン・ソミも10周年に向けたスケジュール調整について触れており、ファンの間では期待が高まっていました。今回の活動には、韓国での活動が途絶えていたチュ・ギョルギョンも合流する見込みですが、カン・ミナはドラマ撮影などのスケジュールの都合により、不参加となることが伝えられています。