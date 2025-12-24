第39部 韓国の文学の可能性を広げた作家、韓江のノーベル文学賞受賞

韓江、アジア人女性として初めてノーベル文学賞を受賞

韓国の女性作家、韓江(ハン・ガン)さんがアジア人女性としては初めてノーベル文学賞を受賞した。「少年が来る」や「別れを告げない」など、悲劇的な韓国の近代史を背景にした韓江さんの作品は、「歴史的トラウマに立ち向かい、人間の命のはかなさをあらわにする強烈な詩的散文」と評価された。韓江さんのノーベル文学賞受賞は一人の作家の名誉だけではなく、韓国の文学作品に対する認識を変え、世界中の読者にアピールするきっかけを作り出した。





2024年 ノーベル文学賞授賞式、作家・韓江

ⓒ KBS

韓江の文学世界 韓江(ハン・ガン)さんは1993年、文芸誌に発表した詩「ソウルの冬」で注目され、翌年の1994年に発表した短編小説「赤い錨(いかり)」で文壇にデビューした。その後、「菜食主義者」、「ギリシャ語の時間」、「風が吹く、行け」などの作品を通して人間の暴力性と沈黙、苦しむ内面の世界を浮彫りにしている。特に、三つの短編小説からなる三部構成の作品「菜食主義者」は肉食を拒否する女性を通じて人間の心理や家族の崩壊を描き出し、2016年、イギリスのマン・ブッカー国際賞を受賞した。特有の情緒的表現、静かな文章と余白は韓江さんの文学の特徴とされる。





作家・韓江の父親である作家・韓勝源、

2016年マン・ブッカー国際賞受賞当時の作家・韓江、翻訳家・デボラ・スミス

ⓒ KBS

マン・ブッカー国際賞受賞作「菜食主義者」

ⓒ KBS

韓江以前、世界での韓国文学 韓江(ハン・ガン)さんのノーベル文学賞受賞以前にも海外の読者に知られた韓国の文学作品はあった。特に、詩人の高銀(コ・ウン)さんや小説家の黃晳暎(ファン・ソギョン)さんの作品は海外でも注目され、ノーベル文学賞の候補にあがった。しかし、翻訳と流通の限界によって、韓国文学作品は長い間「可能性を秘めた文学」に分類されていた。





韓国文学翻訳院

ⓒ KBS

韓江以降、本格的に始まったK-文学時代 韓江(ハン・ガン)さんのノーベル文学賞受賞以降、世界市場における韓国文学に対する認識が一気に変わった。作家、チョン・ボラさんや詩人、キム・ヘスンさんなど、海外の文学賞の候補にあがり、受賞する韓国の作家が多くなった。また、韓国文学の翻訳と海外出版を支援する韓国文学翻訳院が翻訳家と作家、出版社を結ぶプラットフォームの役割を果たしている。韓国の文化と芸術が世界的に注目される中、作家、韓江さんのノーベル文学賞受賞をきっかけに韓国の文学も世界へ向けて、その可能性を広げている。





詩人・キム・ヘスン(左)、作家・チョン・ボラの「呪いのうさぎ」(右)

ⓒ KBS