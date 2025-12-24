「チャルダッシュ」ほか

国楽は、五つの音からなる音階が基本なので、韓国の音は五つしかないと思う方もいらっしゃいます。でも、韓国にも、西洋のように12の音の段階があります。朝鮮時代、世宗（セジョン）大王のとき音楽を担当していた朴然（パク・ヨン）という人は、当時としては科学的な方法を用いて、正確な音程を作ろうと努力したと記録されています。その12の音のうち、特によく使われる音が五つなので、五音音階と言われているのです。ただ、この音程は西洋とは少し異なるため、西洋の音楽に聴きなれた方は、国楽は音程がずれていると感じることもあるようです。韓国の伝統楽器は、ピアノのように決まった音だけを出すのではなく、音程を揺らしたり、変化させたりできるのが特徴です。弦楽器は、弦を押さえる指の力加減や位置をわずかに変えて音を引き伸ばすように調整します。管楽器の場合は、楽器の角度を変えたり、息の当て方を変えることで音程をコントロールします。このようにして、韓国の楽器でも西洋の音楽を演奏することができます。今日の最初の曲は、アン・スリョンさんのヘグムの演奏で、西洋の作曲家ヴィットーリオ・モンティさんが作曲した「チャルダッシュ」という曲をお楽しみください。





梵唄とは、仏教の法要の場で僧侶が唱える声楽曲のことです。念仏を唱えるのとは異なり、専門の修行を積んだ僧侶が歌う、大変独特な歌です。昔の歴史書に、仏教の伝説や神話を記録した「三国遺事」というものがありますが、そこに梵唄にまつわるエピソードが短く紹介されています。700年代初め、空に太陽が二つも昇るという異変が起こると、人々は大いに驚きました。そこで王様は、月明師（ウォルミョンサ）という僧侶を呼び、この異変を解決するよう命じます。すると月明師は、自分は梵唄には詳しくないけれど、郷歌（ヒャンガ）なら歌えますと答え、「トゥソルガ」という歌を歌いました。この記録から、少なくともこの頃にはすでに梵唄が存在していたことが分かります。梵唄がより広く歌われるようになったのは、それから約100年後、中国へ留学した真鑑（チンガム）禅師が、梵唄の技法を持ち帰ってからだと言われています。彼の墓碑に書かれた内容によると、梵唄は単に楽しむための歌ではなく、人の心を導き、仏の教えを伝えるための歌だそうです。それでは、梵唄をお聴きいただきます。ソンアム僧侶の歌で、「コリョンサン」という曲です。





梵唄は、一千年以上の長い時間、受け継がれてきました。韓国の伝統音楽にも大きな影響を与えたものです。そのひとつが、風流音楽、「霊山会相（ヨンサンフェサン）」という曲です。今日の最後は、「霊山会相のうち、上霊山（サンリョンサン）」という曲をお聴きいただきます。この曲をイ・オギュさんのコムンゴと、キム・ゲヒさんのセンファンの演奏でお聴きいただきながら、お別れしたいと思います。