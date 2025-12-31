IU 年末に2億ウォンを寄付 社会的弱者へ温かい分かち合い

ⓒ EDAM Entertainment

歌手兼俳優のIUが年末を迎え、2億ウォン（約2,200万円）を寄付し、温かい支援の手を差し伸べました。





所属事務所のEDAMエンターテインメントは31日、「IUが年末にあたり、『IUAENA』名義で2億ウォンを寄付しました」と明らかにしました。今回の寄付金は、未婚の母、自立準備青年、障がい者、高齢者の支援に充てられる予定です。





寄付金は「韓国未婚母家族協会」「児童権利保障院」「愛のカタツムリ」「ウヤン財団」にそれぞれ5,000万ウォンずつ贈られました。これらは、経済的、社会的に困難を抱える未婚の母への支援をはじめ、児童養護施設などを退所した若者の自立に向けた初期費用、聴覚障がい者のための人工内耳手術および補聴器の購入費、冬場に十分な食事がとれない恐れのある高齢者への支援に使われます。





IUはデビュー記念日や自身の誕生日、年末年始など、毎年、節目ごとに寄付を行ってきました。





ことし3月には慶尚道一帯の大規模山火事被害への支援と消防士の処遇改善のために2億ウォンを、こどもの日には児童、青少年のために1億5,000万ウォンを寄付しました。また、誕生日とデビュー記念日にも社会的弱者のためにそれぞれ2億ウォンずつ寄付するなど、継続的な支援活動を行っています。