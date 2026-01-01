BIGBANG出身T.O.Pがソロ復帰 デビュー20周年の節目に新アルバム発表

ⓒ YONHAP News

韓国の人気グループBIGBANG出身のT.O.P（本名・チェ・スンヒョン）が、デビュー20周年を迎えることし、ソロアルバムを発表し、歌手として復帰します。





T.O.Pは1日、自身のSNSで「新しいアルバムがリリースされる（A NEW ALBUM IS ON THE WAY）」と明らかにしました。





あわせて「ANOTHER DIMENSION（多重の視点）」という言葉も投稿しており、新作アルバムのタイトルを示しているとみられます。





T.O.Pがソロ作品を発表するのは、2013年のデジタルシングル「DOOM DADA」以来、13年ぶりです。





また、2023年にBIGBANGから公式に脱退して以降では、初めての音楽活動となります。





ことしは、BIGBANGが2006年のデビューから20周年を迎える節目の年で、今回のアルバムは、グループ活動とは切り離した形での、T.O.P個人としての音楽活動再開という点で意味を持っています。





T.O.Pは2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビューし、歌手と俳優の両面で高い人気を集めましたが、2017年に大麻吸引が発覚したことを受け、活動を中断していました。





その後、2024年12月に配信されたネットフリックスのドラマ 「イカゲーム」 シーズン2 に出演し、俳優として先に復帰しました。





T.O.Pは去年1月の「イカゲーム2」に関するインタビューで、「これまで、そしてこれからもBIGBANGのメンバーに対しては申し訳ない気持ちしかありません」と述べたうえで、「自分の過ちがあまりにも大きく、10年という時間が止まっていました。今さら戻るには、あまりにも時間がたちすぎたと思います」と語っていました。