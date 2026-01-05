メニューへ 本文へ

BTS 3月20日に正規5集でカムバック 約6年ぶりアルバム＆ワールドツアー

2026-01-05

K-POP Palette

ⓒ Big Hit Music
防弾少年団（BTS）は、3月20日午後1時に5枚目のフルアルバムをリリースし、カムバックします。

BTSは5日午前0時、ファンプラットフォーム「Weverse」を通じて発表しました。

フルアルバムの発表は、2020年2月の4枚目『MAP OF THE SOUL : 7』以来、6年1か月ぶりです。今回のアルバムには、全14曲が収録される予定です。
所属事務所のビッグヒットミュージックは、「今回のアルバムには『今のBTS』を込めるため、制作に力を注いだ」と説明しました。

各楽曲には、これまでの歩みの中で彼らが感じてきた感情や葛藤が色濃く反映されており、全曲を通じた物語は、BTSの軌跡であり、変わらず支え続けてくれたファンへのメッセージでもあるとしています。

ワールドツアーについても概要が明らかになりました。

BTSは14日に、ワールドツアーの日程を発表する予定です。

今回のツアーは、2022年4月にアメリカ・ラスベガスで行われた『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE』以来、約4年ぶりとなります。

BTSはカムバックに向けて、新たな公式ホームページ（2026bts.com）も開設し、新アルバムやワールドツアーに関する情報を順次公開していく予定です。
