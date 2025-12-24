「チファチョッソ」ほか

新しい年を迎えると、何かひとつは目標を立てなければ、という気持ちになるものです。一度立てた目標を、毎年実行している方もいらっしゃるでしょう。一方で、禁煙、禁酒、ダイエットのように、毎年同じ目標を立てる方も多いかと思います。だからこそ、三日坊主という言葉まで生まれたのかもしれません。新年の目標に関する、調査の結果があります。アメリカのペンシルベニア州の住民およそ200人を対象に行った調査によると、新年の計画を2年後まで続けていた人は、全体の約20％だったそうです。5人に1人は、諦めずに努力を続けていたということになります。彼らに共通していた工夫は、目標そのものだけではなく、なぜ禁煙したいのか、なぜダイエットしようと思ったのか、その理由をメモとして残しておいたという点です。今年はどんなことに挑戦してみようかと、まだ迷っている方もいらっしゃるかもしれません。そんなときは、大きな文字で目標だけを書いて貼っておくのではなく、その目標を立てた理由も書いてみるのはいかがでしょうか。くじけそうになったときに、そのメモがもう一度やる気を呼び起こしてくれるかもしれません。国楽の世界へ、2026年の最初の曲は、ノオリャンの歌で、なんと見事だという意味の「チファチョッソ」という曲です。





「三国遺事」という歴史書には、龍王の息子だと言われる処容（チョヨン）という人物が登場します。ある日、処容が、家に戻ってみると、疫病をもたらす神が、自分の妻の寝所に入り込んでいました。普通なら激しく怒って追い払うところですが、処容は怒鳴りつける代わりに、その場で自ら歌を作って歌い、舞いながら、静かに疫病神をいさめたそうです。すると、疫病神は処容の人格に感心し、これからは処容の顔が描かれた絵にも近づかないと誓ったそうです。このお話が広まると、人々は家の門に処容の顔を描いた絵を貼るようになりました。処容が踊ったとされる舞いが、形を変えながらも今日まで受け継がれてきた「処容舞（チョヨンム）」というものです。一千年以上の歳月の中で、処容舞は五人で踊る宮中の舞踊となりました。それでは、国立国楽院、正楽(チョンアク)団の演奏で、「処容舞の伴奏音楽」という曲をお楽しみください。





処容舞を踊る五人は、処容の仮面をかぶり、頭には邪気を払うとされる桃を飾りました。五人の人はそれぞれ、東西南北、そして、中央を象徴する色の服を身にまといます。この五つの色を「五方色（オバンセク）」と呼び、こうした衣装の五人が踊る処容舞を、「五方処容（オバンチョヨン）」といいます。単に五つの方角という意味ではなく、あらゆる方向からの災いを追い払うという願いが込められています。さらに、民間では「エクメギタリョン」という民謡で、厄払いをしました。東西南北、そして、中央に位置する将軍が家々を守ってくれると信じたものです。それでは、今日の最後は、そんな願いが込められた曲をお届けします。キム・ヨンウさん外の歌で、「エクメギタリョン」という曲をお聴きいただきながら、お別れしたいと思います。