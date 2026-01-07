CNBLUE 3rdフルアルバム『3LOGY』を7日にリリース

ⓒ FNC Entertainment

韓国のバンドCNBLUEが、7日午後6時に3枚目のフルアルバム 『3LOGY（スリロジー）』をリリースします。





『3LOGY』は、バンドとしてのアイデンティティやこれまで歩んできた時間、現在、そしてこれから進む方向を一つの物語としてまとめた作品です。

タイトル曲 『Killer Joy』をはじめ、全10曲すべてがメンバーによる自作曲で構成されています。CNBLUEは今回、アルバムの共同プロデューサーとしても初めてクレジットされました。

タイトル曲『Killer Joy』は、ドラマチックな展開が特徴のポップロックで、自分たちのエネルギーを通じて純粋な喜びを届けたいというメッセージが込められています。

メンバーの ジョン・ヨンファは、「久しぶりのフルアルバムということで、最も力を注いだ作品です。これまで自分の中に積み重ねてきた世界観を表現しようとしました」とコメントしました。





また、「これまでの作品が大衆に焦点を当てていたとすれば、今回は自分たち自身にフォーカスしました。CNBLUEの内面をありのままに見せられると思います」と話しています。

カン・ミンヒョクは、「3人それぞれが軸となり、一つの体系を成すという意味で、すべてがバランスと調和の中で完成したアルバムです」と紹介しました。