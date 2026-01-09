新人ボーイズグループidntt ユニット構成で初のミニコンサート

ⓒ MODHAUS

新人ボーイズグループの アイデンティティ（idntt） が、ユニット合同アルバムの発表に続き、初のミニコンサートを開催します。





アイデンティティは、モードハウスが手がける24人組ボーイズグループで、ユネバーメット（unevermet）、イエスウィア（yesweare）、イッツノットオーバー（itsnotover）の3つのユニットで構成されています。





全体での活動後には、ファン投票の結果に基づいてユニットが再編成される仕組みを採用しています。

このうち、ユネバーメットは去年8月に7人組ユニットとして活動を開始し、ことし1月には8人組ユニットのイエスウィアが合流しました。





両ユニットは今月5日、合同アルバム『イエスウィア（yesweare）』を発表し、共同での活動を行っています。

アルバムには、両ユニットが参加した新曲『プリティ・ボーイ・スウェッグ（Pretty Boy Swag）』が収録されています。





楽曲はリズミカルなサウンドを基調とし、15人のメンバーによるパフォーマンスが披露されています。

アイデンティティは、アルバム発表直後に公演を行うことも明らかにしました。





現在までに公開されている15人のメンバーは、今月11日午後7時から、ソウル・西大門区の延世大学校百周年記念館コンサートホールで、初のミニコンサートを開催します。

今回の公演は、全席9,900ウォンで実施され、チケットは販売開始後に完売しました。

アイデンティティは、ユニット合同での活動を続けながら、『プリティ・ボーイ・スウェッグ』での活動を行う予定です。