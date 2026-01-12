ストレイキッズがアルバム大賞、G-DRAGONが音源大賞 JENNIEは4冠

ⓒ JYP Entertainment, ODD ATELIER, Galaxy Corporation

8人組ボーイズグループの Stray Kids が、正規4集「KARMA」で第40回 Golden Disc Awards のアルバム部門大賞を受賞しました。





11年ぶりにソロでカムバックした G-DRAGON は、デジタル音源部門大賞に輝きました。

10日、台湾・台北ドームで行われた「第40回ゴールデンディスクアワード with Upbit」で、Stray Kidsは発売初週の累計販売量303万6360枚を記録した「KARMA」でアルバム部門大賞を獲得しました。





ゴールデンディスクでの大賞受賞は、2019年の新人賞以来7年ぶりです。

G-DRAGONは、3枚目の正規アルバム「Übermensch」に収録された「HOME SWEET HOME（feat. SOL、DAESUNG）」でデジタル音源部門大賞を受賞しました。





デジタル音源・アルバム本賞もあわせて3冠を達成し、ゴールデンディスクでソロとしては初の大賞となりました。

アーティスト大賞はJENNIEが受賞しました。

JENNIEはソロアルバム「Ruby」とタイトル曲「like JENNY」で、アーティスト大賞のほか、デジタル音源本賞2部門、グローバル・インパクト・アワード・ウィズ・プリズム賞を受賞し、4冠を記録しました。

アルバム部門本賞は、RIIZE、SEVENTEEN、Stray Kids、IVE、ATEEZ、NCT WISH、ENHYPEN、ZEROBASEONE、G-DRAGON、TOMORROW X TOGETHERが受賞しました。

デジタル音源部門本賞は、ROSÉ、LE SERAFIM、BOYNEXTDOOR、BLACKPINK、IVE、aespa、ALLDAY PROJECT、JENNIE、チョ・ジェジュ、G-DRAGONが受賞しました。

新人賞はALLDAY PROJECTとCORTISが受賞しました。





ベスト・パフォーマンス賞はTWSとIZNA、ベスト・グループ賞はMONSTA Xが獲得しました。





ファン投票100％で選ばれるUpbit人気賞は、BTSのJINとHearts2Heartsが受賞しました。

今回の選考は、2024年11月初めから2025年10月末までに発売された音源とアルバムを対象に行われました。





音盤販売量と音源利用量を反映した定量評価60％と、専門家審査40％を合算して受賞者を決定しました。





授賞式はNAVERの「チジジク」で生中継され、17日午後2時からJTBC2とJTBC4で録画放送されます。