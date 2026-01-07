「千年万歳（チョンニョンマンセ）」ほか

昔から韓国の人々は、遊ぶのが好きな民族と言われてきました。中国の古い記録によると、天に祭祀を捧げ、そのあと何日も歌や舞を楽しんだと書かれています。ただ騒ぐだけではなく、詩を詠み、絵を描き、音楽を味わいながら、上品に遊ぶことを風流と言います。今日の最初は、そんな場面で主に演奏されてきた、風流音楽をご紹介します。風流音楽は、部屋とか東屋のような狭い空間で楽しむことを前提とした音楽です。少数の演奏者が集まり、いくつかの曲をつないだ組曲の形で演奏します。その場の雰囲気に合わせて、曲を減らしたり、足したりと、柔軟に構成を変えることができます。「霊山会相（ヨンサンフェサン）」という曲は、九つの曲で構成され、最後まで演奏するとおよそ45分ほど続きます。それでもまだ物足りないというときには、「千年万歳（チョンニョンマンセ、せんねんばんざい）」という組曲を歌います。比較的テンポが速く、にぎやかな曲なので、韓国の時代劇の婚礼の場面でよく出てきます。今日の最初は、長寿を願う歌、「千年万歳」という曲を、スクミョンカヤグム演奏団の演奏でお楽しみください。





韓国の民謡には、巫俗音楽、つまりシャーマニズムの儀礼から生まれたものが少なくありません。京畿（キョンギ）地方の民謡「チャンブタリョン」や「ノレッカラク」、また、済州島（チェジュト）の「ソウジェソリ」もそのひとつです。済州島には、一万八千もの神がいると言われてます。風の神、海の神といった自然の神々、村や家を守る神、そして門や台所、お手洗いに至るまで、家のあちこちに神が宿ると信じています。その神々をもてなす風習は、今も続いています。旧暦の2月に行う、「ヨンドゥン神」という神を迎える「ヨンドゥングッ」という儀礼は、ユネスコ無形文化遺産に登録されています。また、二週間に渡って行われる「チェジュクングッ」という儀礼は、韓国の重要無形文化財に指定されています。グッを行うときは、巫女ムーダンだけでなく、見物をする人々も一緒に歌ったり踊ったりすることがあります。そのときに歌われたのが、「ソウジェソリ」という曲です。それでは、今度は、キム・オクリョンさん外の歌で、「ソウジェッソリ」という曲をお送りします。





この歌は、畑仕事のときや村のお祭りでも歌われ、長い時間をかけて民謡になりました。済州島の民謡には、「ソウジェソリ」のように済州島固有の歌もありますが、韓国本土から伝わったものもあります。本土から伝わったとはいえ、済州島の自然、方言などと合わさり、済州島らしい歌に生まれ変わりました。それでは、今日の最後は、済州島の民謡をアカペラでお届けします。グループ、トリスの歌で、「済州民謡メドレー」をお聴きいただきながら、お別れしたいと思います。