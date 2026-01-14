「チョンソンゴク」ほか

古代中国では、堯という君主が治めた時代が、太平だったと言われます。あるとき堯が町へ出かけると、ある高齢の人が歌を口ずさんでいました。日が昇れば働き、日が沈めば休む。井戸を掘って水を飲み、畑を耕して食事をする。王様が誰であるか知らなくても、生きていくのに全く困らない時代こそが、太平な時代だということです。堯の後を継いだ舜の時代も、同じく理想の世の中だったと言われます。韓国の伝統音楽には、この堯舜の時代を歌う音楽が少なくありません。今日の最初の曲は、竹で作られた韓国の縦笛タンソの独奏曲、清い音色の曲という意味の「チョンソンゴク」です。この曲には、堯の天、舜の日が今ここに広がることを願う、という意味の漢字で構成された、もうひとつの名前もあるんです。それでは、キム・ジュンソプさんのタンソ演奏で、「チョンソンゴク」という曲をお楽しみください。





朝鮮時代、宣祖（ソンジョ）王のとき、詩を作ることに才能がある、イ・オクボンという女性がいました。彼女は自ら、チョ・ウォンという学者を結婚の相手として選択しました。彼も、彼女の詩をとても大切にしていたようです。ところが、幸せな結婚生活に、不幸が訪れます。そのきっかけになったのも、彼女の詩です。ある日、家の墓地を守っていた人が、牛泥棒に疑われ捕らえられてしまいます。その妻が助けを求めてチョ・ウォンを訪ねてきましたが、あいにく彼は留守にしていました。オクボンは、夫のチョ・ウォンの代わりに詩をひとつ作り、その詩を役所の人に見せるよう女性に伝えたといいます。その詩の内容は、この女性は質素な暮らしをしていて、天上の織女ではないので、この女性の夫が牛を盗む牽牛であるはずがないということでした。詩を見た役人は、彼の無実を悟り、釈放したといいます。しかし、その出来事がチョ・ウォンにとっては、非常に困ることでした。妻が夫に変わって役所のことに関与したことが、世間体がないと思ったからです。そこで、チョ・ウォンは妻を叱り、実家に帰してしまいます。その後、二人は二度と会うことがありませんでした。それでも、オクボンは、いつか夫が来てくれると思っていたようです。そのとき彼女が作った詩が、今でも伝わっています。この詩を歌にした、「꿈에 다니는 길이、夢に通う道」という曲を、チョ・スンジャさんの歌でお届けします。





この詩は、夫を恋しく想うオクボンが、もし夢の中を行き来する魂が道に足跡を残すとしたら、あなたの家の門の石は、何度も踏まれるうちにすり減ってしまい、半分は砂になってしまったことでしょう、と歌います。毎晩、夢の中で恋しい人の家を何度も訪ねている、そんな気持ちが伝わる内容です。この歌詞は、悲しい心の歌という意味の「スシムガ」という民謡にも、そのまま伝わっています。それでは、今日の最後は、キム・ムビンさんの歌で「スシムガ」という曲をお聴きいただきながら、お別れしたいと思います。