ENHYPENのアルバム「ビルボード200」で２位に初登場

韓国の人気アイドルグループENHYPENが、アメリカ・ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」で2位に初登場したと、所属事務所が発表しました。

アメリカのビルボードが現地時間25日に公式サイトで公開したチャート予告記事によりますと、ENHYPENの7枚目のミニアルバム『THE SEVEN：VANISH』が「ビルボード200」で2位を獲得しました。

ビルボードによりますと、同アルバムは11万3000枚のアルバム販売枚数を記録し、「トップ・アルバム・セールス」部門で1位を獲得したほか、ストリーミング回数をアルバムセールスに換算した数値（SEA）は9000枚となりました。

特に集計期間中、アルバム収録曲の公式ストリーミング再生数が951万回に達し、グループの自己最高記録を更新したということです。これによりENHYPENは、6作連続で「ビルボード200」トップ10入りを果たしました。

これまでENHYPENは、3枚目のミニアルバム『MANIFESTO：DAY1』が6位、4枚目のミニアルバム『DARK BLOOD』が4位、5枚目のミニアルバム『ORANGE BLOOD』が4位、2枚目のフルアルバム『ROMANCE：UNTOLD』が2位を記録しています。

このアルバムはまた、韓国のCD売上集計サイトの「HANTEO（ハント）チャート」の週間アルバムランキングをはじめ、日本のLINE MUSICの週間「アルバムTOP100」やオリコンデイリーアルバムランキングでも1位を獲得しました。