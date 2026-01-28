「十二欄干（シビナンガン）」ほか





「時調（シジョ）」という定型詩を集めた「チョングヨンオン」という詩集の冒頭には、こんな内容があります。昔の歌には、必ず詩が用いられた。歌を歌い、それを書きとめれば詩になり、詩に旋律をのせれば歌になる。歌と詩は、実にひとつである、という内容です。今の私たちは、詩は文学、歌は音楽と、別々のジャンルとして考えがちですが、昔の人々はそうではなかったようです。中国の詩集「詩経」は、心の中の想いを言葉で表したものが詩、その詩を長く謳うものが歌であると説明しています。韓国の人々は、靴下を探すときも、夕飯のメニューを考えるときも、独り言を言いながら歌を歌うことがよくあります。美しい景色を見たとき、深く感動したとき、その気持ちをそのまま言葉にして、ふと口ずさんでいるうちに、それが立派な詩になり、歌になっていくのかもしれません。今日の最初は、江原道（カンウォンド）でも美しいことで知られる江陵（カンヌン）にある「鏡浦台（キョンポデ）」の風景を題材にした作品です。イ・ユンジンさんの歌で、「十二欄干（シビナンガン）、十二の欄干」という曲をお楽しみください。





韓国の弦楽器、コムンゴの独奏曲「出鋼（チュルガン、しゅっこう）」という曲は、1964年、北韓の作曲家キム・ヨンシルさんによって作られました。製鉄・製錬の過程で溶けた鉄を炉から流し出し、金属として取り出して運び出す工程を指す言葉です。キム・ヨンシルさんは、北韓のフンナムの製錬所で労働者たちと生活を共にしながら、この曲を作曲したといいます。鉄を溶かす製錬所のダイナミックなエネルギーを表現しています。この曲が韓国で紹介されたのは、1995年、ある演奏会でのことでした。日本と韓国を行き来しながら活動していたコムンゴ奏者、イ・セファンさんが、その楽譜を手に入れたのがきっかけだったそうです。当時、韓国では、コムンゴは学者ソンビの楽器というイメージが根強く残っていました。ところが、この「出鋼」のようなダイナミックな曲が紹介されたことで、コムンゴの世界は一気に広がったと言えます。今日ご紹介するイ・ジョンジュ・バンドは、コムンゴとギターをベースに演奏し、先ほどご紹介した「出鋼」を新たなテイストで仕上げています。それでは、イ・ジョンジュ・バンドの演奏で、「出鋼」という曲をお聴きください。





1990年代には、北韓で作られた音楽が韓国で紹介され始めました。そのひとつが、「哨所の春」という曲です。1965年、作曲家コン・ヨンソンさんが、国境付近の哨所を守る兵士たちの春の日をイメージして作曲した作品です。それでは、今日の最後の曲です。イ・ヨングさんのタンソ、ムン・ヤンスクさんのカヤグム外みなさんの演奏で、「초소의 봄、哨所の春」という曲ををお聴きいただきながら、お別れしたいと思います。