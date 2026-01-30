ロゼ、グラミー賞ステージへ ３部門ノミネート

ⓒ THE BLACK LABEL

BLACKPINKのロゼが、世界最高峰の音楽賞として知られるGrammy Awardsのステージに立ちます。

グラミー賞を主催するRecording Academyは30日、公式サイトを通じて、ロゼが来月1日（現地時間）、アメリカ・ロサンゼルスのCrypto.com Arenaで開かれる第68回グラミー賞授賞式に、パフォーマーとして出演すると発表しました。

ロゼは、アメリカの人気歌手Bruno Marsとのデュエット曲『APT.（アパート）』で、「ソング・オブ・ザ・イヤー（年間最優秀楽曲）」と「レコード・オブ・ザ・イヤー（年間最優秀レコード）」という主要2部門に加え、「ベスト・ポップ・デュオ／グループ・パフォーマンス」の計3部門にノミネートされています。

『APT.』をともに歌ったブルーノ・マーズが授賞式に出演するかどうかは、現時点では明らかになっていません。

今回のグラミー賞では、HYBEの日米合同ガールズグループKATSEYEも、新人賞（ベスト・ニュー・アーティスト）候補のアーティストたちとともにステージに登場する予定です。

このほか、Justin Bieber、Lady Gaga、Sabrina Carpenterなど、世界的スターが出演し、華やかなステージが予告されています。