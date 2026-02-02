「KPOPガールズ!」の主題歌 米グラミー賞受賞 Kポップ初の快挙

アメリカの動画配信大手、ネットフリックスの人気アニメーション映画「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」の主題歌「Golden」が、アメリカ音楽界最高の栄誉とされるグラミー賞を受賞しました。





アメリカ・ロサンゼルスで現地時間1日に「第68回グラミー賞」の本番に先立って行われたプレミアセレモニーで、「Golden」は「最優秀映像作品楽曲（Best Song Written For Visual Media）」部門を受賞しました。

この部門は楽曲の制作者に与えられる賞で、「Golden」の制作を手がけた韓国系アメリカ人の作曲家兼歌手のEJAE（イジェ）のほか、作曲に参加した韓国の有名プロデューサーのTEDDY（テディ）、24（ソ・ジョンフン）、IDO（イ・ユハン、クァク・ジュンギュ、ナム・ヒドン）などが受賞しました。

主要部門ではなく、本授賞式に先立って行われる部門での受賞ですが、歌手ではなく、楽曲を制作した作曲家やプロデューサーに与えられる賞である点で意義があるという見方が出ています。

韓国ではこれまでに音響エンジニアや声楽家がグラミー賞を受賞した例はありましたが、Kポップの作曲家や音楽プロデューサーが受賞したのは今回が初めてです。

映画の世界的なヒットとあわせて、「Golden」はKポップジャンルの楽曲として初めて、アメリカのビルボードメインシングルチャート「ホット100」と、イギリスのオフィシャルシングルチャート「トップ100」でともに1位を獲得するなど、世界的に人気を集めました。