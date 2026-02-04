Netflix BTSのカムバック公演を世界同時生中継

ⓒ NETFLIX, Big Hit Music

Netflixと所属事務所のビッグヒットミュージックによりますと、来月21日午後8時からソウルの光化門（クァンファムン）広場で開かれる「BTS THE COMEBACK LIVE| ARIRANG」をNetflixで独占生中継するということです。

今回の公演は、BTSの新曲を、韓国を代表する空間である光化門広場で初めて披露するもので、Netflixは190あまりの国と地域の視聴者にリアルタイムで配信する予定です。

新しいアルバム「ARIRANG」は、チームのアイデンティティーや恋しさ、深い愛といった普遍的な感情をテーマにした新曲14曲を収録していて、公演前日の来月20日午後1時に発売されます。

さらに、Netflixは、新しいアルバム「ARIRANG」の制作過程を収めた長編ドキュメンタリー「BTS: THE RETURN」を来月27日に公開します。

この作品は、バオ・グエン監督と制作会社、ディス・マシーンが手がけ、BTSが3年9か月ぶりに新しいアルバムで復帰するまでの歩み、そして、2013年のデビューからいまのBTSに至るまでの歩みを振り返ります。