BTS 新アルバムにDiplo参加 「世界を驚かせる作品」

ⓒ Big Hit Music

アメリカ出身のDJで音楽プロデューサーの Diplo（ディプロ） が、来月発売される BTS の新しいアルバム制作に参加したことを明らかにしました。





アメリカの芸能メディアによりますと、Diploは7日の取材に対し、「BTSと一緒に作業した。世界を驚かせるほどのアルバムになる」と語ったということです。





BTSは来月20日、5枚目のフルアルバム『ARIRANG』を発売し、活動を再開します。アルバムには全14曲が収録される予定で、Diploが参加した楽曲の詳細は、現時点では公表されていません。





Diploは、プロジェクトグループMajor LazerやLSDなどで活動し、「Lean On」や「Thunderclouds」など、数多くのヒット曲を手がけてきました。





また、BLACKPINK の楽曲や、メンバーのジェニーのソロ曲制作に参加するなど、K-POPアーティストとの協業経験もあります。





Diploは「BTSから信頼を得て、素晴らしい音楽を作ることができた。自分の音楽人生の中でも最大の仕事になる」と話しました。メンバーについては「全員が創造的で印象的だった」とした上で、特に ジョングク の歌声について、「オートチューンなしでも完璧だった」と評価しています。

BTSがグループとして新しいアルバムを発表するのは、2022年6月にリリースしたアンソロジーアルバム『Proof』以来、3年9か月ぶりです。アルバム発売の翌日、21日には、ソウル中心部の光化門で、カムバックを記念した公演が行われる予定です。