BTS光化門公演 最大26万人集結見通し 警察が特殊部隊投入へ

韓国の人気グループ、BTS＝防弾少年団の光化門（クァンファムン）広場での無料公演に大規模な人出が予想されることから、警察が特殊部隊を投入するなど、総合的な安全対策を取る方針です。



ソウル警察庁は9日、来月21日に行われるBTSの公演に向けて、タスクフォースを設置し、行事が安全に行われるよう準備していると明らかにしました。



公演が行われる会場の収容人数は、立ち見と指定席を合わせておよそ1万5000人から2万人と見込まれていますが、警察は、光化門広場北側に設置されるステージを中心に、徳寿宮（トクスグン）の正門まで道路が埋まった場合は最大23万人、さらに崇礼門（スンネムン）まで広がった場合は最大26万人が集まる可能性があるとしています。



このため、警察はテロなどの犯罪に備えて特殊部隊などを投入し、安全管理に全力を挙げる方針です。



一方、BTSの公演を前に、周辺のホテルはすでに満室となるか、宿泊料金が急騰しています。今月23日に予定されているチケット予約の受け付けを前に、会場近くの一部のホテルでは、1泊の料金が500万ウォンを超えました。



BTSは、公演前日の3月20日に新曲を発表し、次の日の午後8時から無料公演「BTSカムバックライブ：ARIRANG」を行い、およそ3年9か月ぶりに7人そろっての活動に乗り出します。