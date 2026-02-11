昔の文人、ソンビは、梅、蘭、菊、竹、この四つの植物を、四つの君子と呼びました。それぞれの植物には、意味があります。まず、梅は、厳しい寒さの中で、いち早くお花を咲かせます。香りは控えめで上品です。困難な状況の中でも耐え抜く文人を象徴しています。蘭は、深い山の中で、魅力的な香りを放ちながらお花を咲かせます。貧しくても品格を失わず、徳をもって生きる文人の姿を表しています。菊は、霜が降りる季節にもお花を咲かせることから、世俗を離れて生きる文人の高潔さを表します。そして、竹は、年中、まっすぐに伸びているので、正直な文人の姿を意味します。シン・フム先生というソンビは、桐の木は、千年を経てもコムンゴの音を宿し、梅は、一生寒さに耐え、その香りを売らない、という言葉を残しました。目先の利益に振り回されず、変わらぬ姿を保ち、困難なときにその価値が際立つ生き方を意味する言葉です。まさに、ソンビが理想とした生き方です。今日の最初は、四つの君子の中から、梅の歌をお聴きいただきます。カン・ウンイルさんのヘグム、ハン・チュンウンさんのテグム、クォン・ジンウォンさんのピアノ演奏で、「봄 밤의 매화、春の夜の梅」という曲をお楽しみください。





ヘグムという楽器は、弦が二本しかありません。その二本の弦の間に、弓を差し込んで演奏します。もともとは、北方の遊牧民が、馬に乗って移動しながら演奏していた楽器だそうです。ヘグムは高麗時代の歌謡にも登場することから、韓国に伝わったのは、かなり昔だと考えられています。ヘグムは持ち運びが簡単で、カヤグムやコムンゴに比べて音域が広いのが特徴です。管楽器と弦楽器の間を繋ぐような音色で、まさに、万能な楽器と言えます。このような楽器で即興的に演奏する器楽独奏曲のジャンルに、散調（サンジョ）というものがあります。散調は、タイトルにそのリズムを始めて構成した人の名前を付けて区分します。ヘグム散調は、1920年代にできたと推測されます。今度は、チ・ヨンヒさんのヘグムと、ソン・グムヨンさんのチャングの演奏で、「チ・ヨンヒのヘグム散調」という曲をお聴きください。





この演奏は、「人間文化財、キム・ソヒ、チ・ヨンヒ、ソン・グムヨン、キム・ユンドクのカーネギーホール公演記念」というアルバムの一曲です。1972年、この4人がアメリカを訪れ、一ヶ月にわたって巡回公演を行いました。当時、韓国では、伝統音楽が十分に評価されませんでした。ところが、アメリカの観客の反応は、驚くほど熱狂的だったそうです。当時、世界最高の舞台とされたカーネギーホールで演奏できたことは、大きな誇りだったはずです。その記念として制作されたのが、このアルバムです。今日の最後は、このアルバムの中から、パンソリをお送りいたします。キム・ソヒさんの歌で、「パンソリ、フンボの歌」をお聴きいただきながら、お別れしたいと思います。