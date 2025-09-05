Чон Гук из BTS высказался по поводу недавнего вторжения

ⓒ Big Hit Music

Чон Гук из BTS прокомментировал вторжение в его дом. В день своего рождения Чон Гук провёл прямую трансляцию для фанатов и впервые лично высказался о недавнем инциденте с незаконным проникновением. Артист признался, что планировал вести эфир на улице, однако не решился выйти из дома из-за пережитого страха. По данным полиции, вечером 30 августа женщина около сорока лет проникла на парковку его дома и была задержана с поличным. Чон Гук рассказал, что наблюдал за происходящим через камеры видеонаблюдения и выразил разочарование в связи с чрезмерным вмешательством в его личную жизнь со стороны некоторых фанатов. Он также обратился к тем, кто преднамеренно его преследует, с предупреждением о недопустимости подобных действий. Айдол подчеркнул, что все записи с камер будут сохранены и при необходимости незамедлительно переданы полиции, подтвердив тем самым свою твёрдую позицию в отношении вторжений в частную жизнь.