Шоубиз сегодня от 10 сентября

Чхве У Сик и Чон Со Мин женятся... в новой романтической комедии «Женись на мне» (우주메리미)!

Представьте себе мужчину и женщину, которым предстоит сыграть влюблённых супругов, хотя на самом деле их союз — всего лишь сделка. Но что будет, если фиктивный брак начнёт превращаться во что-то большее? Это сюжет новой романтической комедии канала SBS «Женись на мне» или «우주메리미», где главные роли исполнят Чхве У Сик (최우식) и Чон Со Мин (정소민). Завязка строится вокруг необычного события: главная героиня по имени Ю Мэ Ри (유메리) выигрывает в лотерею роскошный особняк стоимостью 4 млн долларов (50억 원), но с условием: жить в нём могут только молодожёны. Тогда она предлагает фиктивный брак на 90 дней мужчине по имени Ким У Чжу (김우주), который является... её бывшим женихом!

Чхве У Сик предстанет перед зрителями в роли наследника легендарной пекарни «Мёнсундан» (명순당), основанной ещё четыре поколения назад и гордящейся 80-летней историей. Его персонаж Ким У Чжу — единственный сын семьи и перспективный лидер команды маркетинга. Образ героя сочетает в себе респектабельность, холодность и скрытую уязвимость: он возвращается в Корею после долгого обучения за границей, готовясь стать преемником семейного бизнеса, но неожиданно оказывается втянутым в бурный водоворот событий вместе с решительной и амбициозной Мэ Ри. Создатели сериала обещают, что зрители увидят Чхве У Сика с новой стороны: он раскроет обаяние наследника, рождённого в привилегиях, но вынужденного столкнуться с испытаниями, которых он совсем не ждал. Чон Со Мин же добавит истории искренности и лёгкости, ведь её героиня Ю Мэ Ри — не просто бизнес-леди, но и женщина, умеющая идти ва-банк ради мечты.

Чхве У Сик хорошо знаком мировой публике по фильму-сенсации «Паразиты» (기생충), а также по популярным сериалам «Парадокс убийцы» (살인자ㅇ난감) и «Наше любимое лето» (그 해 우리는). Чон Со Мин же завоевала сердца зрителей ролями в романтическом сериале «Наша первая жизнь» (이번 생은 처음이라) и в исторической ленте «Алхимия душ» (환혼). Благодаря таким сильным актёрам «Женись на мне» обещает стать одной из самых ожидаемых премьер октября, ведь за историей фиктивного брака явно скрывается гораздо больше, чем просто лёгкая комедия.

