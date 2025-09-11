Полиция планирует вызвать PSY на допрос

ⓒ P NATION

Певец PSY будет вызван на допрос в полицию по подозрению в нарушении Закона о медицинском обслуживании. Представитель Сеульского полицейского управления сообщил, что в настоящее время ведётся расследование в отношении артиста. PSY подозревается в том, что он получал психотропные препараты, оформленные на других лиц. По словам представителя полиции, в ближайшее время планируется вызвать исполнителя на допрос. Полиция начала принудительное расследование после того, как были обнаружены доказательства того, что с 2022 года и до недавнего времени PSY получал психотропные препараты без личной консультации с врачом. При этом лекарства забирал не сам артист, а его менеджер от его имени. Позднее агентство PSY принесло официальные извинения, отметив, что, хотя рецепт от других лиц не оформлялся, сам факт получения рецептурного снотворного без должного основания был очевидной ошибкой.