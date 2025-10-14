В новом выпуске передачи «Мелодии Кореи» мы расскажем о мастере игры на бамбуковой флейте тэгым Ким Сон Чжине. Всю свою жизнь музыкант посвятил классической музыке чонак, исполняя её и обучая ей молодое поколение. Современники рассказывают, что даже в фигуре Ким Сон Чжина можно было угадать музыканта, настолько сильно его жизнь была наполнена традиционной музыкой.





Выпуск 703. Музыкант Ким Сон Чжин

* Мелодия «Сучжэчхон» – Оркестр Государственного центра традиционной музыки

* Отрывок из пхансори «Сказание о деве Чхунхян», в котором ревизор выпивает на празднике правителя – Ким Со Хи (вокал), Ким Мён Хван (барабан пук)

* Часть «Саннёнсан» из произведения «Пхёнчжо хвесан» – Ким Сон Чжин (бамбуковая флейта тэгым)

* Мелодия «Хончхонсу» – Ким Чжон Сын (дудка тхунсо), Пак Чон Мин, Ли Чжи Ён (виолончель), Ли Гю Бон (перкуссия)

* Песня «Лихчнавк натка» – Группа «Актан кванчхиль»

* Песня «Ссасирэни» провинции Канвондо – Пак Ён Чжин (вокал)

* Песня «Сасирэни сори» – Ансамбль Ssing Ssing

* Песня «Чанги тхарён» - Чхве Гын Сун, Чхве Ын Хо, Пак Чин Ха, Ли На Хён (вокал), оркестр «Кёнги синави»