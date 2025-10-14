Передача 24: Вступление в ООН — начало истории ответственного члена мирового сообщества

Особые отношения между ООН и Республикой Корея

Организация Объединённых Наций, созданная в 1945 году для предотвращения войн и поддержания международного мира, с самого начала имела особую связь с Республикой Корея. Уже в 1948 году под наблюдением ООН на юге Корейского полуострова прошли выборы, по итогам которых Генеральная Ассамблея признала Республику Корея единственным законным правительством на полуострове. Когда в июне 1950 года началась Корейская война, ООН оперативно осудила вооружённое вторжение Севера, приняла решение о направлении международных сил и после окончания войны оказала масштабную помощь продовольствием и материалами, необходимыми для восстановления разрушенной страны.





Неудачные попытки и предложение о совместном вступлении

Стремление Республики Корея занять своё место в мировом сообществе проявилось уже в 1949 году, когда была подана первая заявка на вступление в ООН. Однако попытки, повторявшиеся из года в год, каждый раз блокировались правом вето Советского Союза. Северная Корея также не смогла добиться членства — несоблюдение Устава ООН и отсутствие международной поддержки становились непреодолимыми барьерами. Переломным моментом стало выступление Сеула в 1973 году с «Декларацией 23 июня», в которой предлагалось одновременное вступление Юга и Севера. Но Пхеньян отверг инициативу, настаивая на принципе «единого государства».





Одновременное вступление Юга и Севера в ООН

К концу 1980-х годов, когда Республика Корея начала активно развивать «северную дипломатию» и устанавливать отношения с социалистическими странами, курс на вступление в ООН приобрёл новую силу. Север в итоге тоже изменил стратегию, и в сентябре 1991 года обе Кореи одновременно стали полноправными членами организации. Это событие стало историческим — мировое сообщество символически признало существование двух государств на полуострове. С этого момента корейский вопрос вышел за рамки региональной проблематики и превратился в тему глобальной повестки.