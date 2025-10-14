Музыкальные новинки августа 2025 года









Дорогие друзья, во вторые выходные месяца мы с вами всегда ставим точку в музыкальной истории предыдущего месяца. А в этом выпуске и вовсе попрощались с целым сезоном, послушав самые яркие новинки последнего летнего месяца — августа. Начали мы с, пожалуй, самой значимой из них. Это «Crazier» или «Еще безумней» — заглавная песня одиннадцатого студийного альбома Бо А (보아), выпущенного 4 августа в честь её 25-летия на сцене. Бо А вернулась спустя пять лет после последнего полноформатного релиза и доказала, что по-прежнему умеет удивлять. «Crazier» — это мощный поп-панк с заразительным гитарным риффом, лёгким летним драйвом и фирменным сильным вокалом певицы, который буквально сносит все барьеры. В тексте Бо А призывает не бояться быть собой, плыть против течения и оставаться уверенной даже перед лицом всего мира.

Затем мы поговорили о новичках, которые уже успели громко заявить о себе. Речь о группе Kii Kii (키키), тех самых «младших сестрёнках» королев K-POP IVE. Старшие подали отличный пример, и Kii Kii, дебютировав совсем недавно, моментально стали предметом подражания для корейских девочек, а их название уже не сходит с уст корейских меломанов. Kii Kii вернулись с синглом «DANCING ALONE». Это стильный танцевальный трек в модном жанре сити-поп. На ритме, полном лёгкой свободы, девушки переосмысляют понятие «быть одной». Здесь «танцевать в одиночестве» — не про грусть, а про свободу, дружбу и искренние эмоции.

Ещё одно громкое событие ушедшего августа — дебют новой группы CORTIS, очередных «младших братишек» BTS, ведь и агентство, и продюсер у них общие. Случилось это 18 августа, и сразу стало ясно, что в K-POP появился коллектив, за которым стоит внимательно следить. Название CORTIS образовано из букв фразы «COLOR OUTSIDE THE LINES», «раскрашивать, выходя за линию». В этом скрыт месседж: мыслить свободно, выходить за рамки и не бояться ломать правила. Несмотря на то, что средний возраст участников всего 17 лет, ребята сами создают музыку, и уже пред-дебютный трек «What You Want» доказал их самостоятельность. Песня не похожа на типичный K-POP: здесь ностальгическое звучание психоделического рока 60-х переплетается с грубым хип-хоп битом, что в итоге звучит как нечто похожее на панк 90-х. Такой эксперимент редко услышишь от новичков, но именно он делает «What You Want» свежим и дерзким, а самих CORTIS — одним из самых интересных дебютов этого года.

Помимо вышеперечисленных композиций в этом выпуске прозвучали: новая песня легендарных Коётхэ (코요태) «Call Me», новинка «короля трота» Им Ён Уна (임영웅) «Один момент как вечность» (순간을 영원처럼), долгожданный сольный релиз Джой (조이) из Red Velvet «Love Splash!», а также юбилейная песня бойз-группы Teen Top «Cherry Pie».