Передача 25: Пэк Нам Чжун начинает историю медиа-арта

Художник, разрушающий границы

Пэк Нам Чжун был экспериментатором, пересекавшим границы музыки и изобразительного искусства. В 60-е годы он вошёл в авангардное движение Fluxus и представил перформансы, бросавшие вызов традиционным канонам. Разбивая пианино, обрезая галстуки зрителям, он превращал публику в участников действия. Телевидение стало его главным медиумом. Работы «TV Будда», «Магнитное TV», «Луна — самое древнее TV » сочетали философские идеи и технологии, открыв направление медиа-арт.





Пэк Нам Чжун, «Этюд для фортепиано»

ⓒ KBS

(слева) «Магнитное TV», (справа) «TV Будда»

ⓒ KBS

«Good Morning, Mr. Orwell» — искусство глобальной связи 1 января 1984 года Пэк Нам Чжун осуществил первый в истории перформанс в спутниковом прямом эфире, связавший четыре страны. Противостоя антиутопическим прогнозам Джорджа Оруэлла, он показал возможности медиа как инструмента связи и общения. В проекте участвовали Джон Кейдж, Йозеф Бойс и другие мастера, а трансляцию посмотрели 25 миллионов зрителей. Это событие стало символом того, что технологии могут соединять искусство и общество.





«Good Morning, Mr. Orwell» (1984)

ⓒ KBS

Золотой лев Венецианской биеннале В 1993 году Пэк Нам Чжун представлял Германию на Венецианской биеннале и показал концепцию «электронной супермагистрали», предвосхитившую эпоху интернета. Велосипед с телевизорами, образы Тангуна и Чингисхана символизировали связь Востока и Запада. За этот проект художник получил высшую награду — «Золотого льва». С тех пор его называли «маэстро» и признавали как одного из ведущих деятелей современного искусства.





Вручение Золотого льва на Венецианской биеннале (1993)

ⓒ KBS

Наследие Пэк Нам Чжуна Даже после инсульта он продолжал творить, устраивал ретроспективы и новые перформансы. Преодолевая границы искусства и технологий Востока и Запада, Пэк Нам Чжун вошёл в историю как основатель видео-арта и пионер междисциплинарного искусства. Его наследие оказывает глубокое влияние на мировую художественную сцену и в XXI веке.



