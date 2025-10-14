Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Мода и индустрия красоты в Северной Корее

#На пути к воссоединению l 2025-09-10

На пути к воссоединению

ⓒ KBS News
Рассуждения о моде в Северной Корее в первую очередь наводят на мысль о традиционной одежде «Чосонбок». Государство всячески стимулирует ношение традиционного костюма: в частности, по телевидению транслируют передачи о культуре чосонбок, на праздники многие люди надевают национальную одежду, а в 2024 году традиция ношения национального костюма чосонбок была включена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Между тем, после прихода к власти Ким Чон Ына наступил новый виток в истории северокорейской моды. Для неё характерен элегантный дизайн, а одежда теперь  удобная и практичная. 
Об особенностях индустрии моды на севере Корейского полуострова мы беседуем в этом выпуске с госпожой Ю Нам Вон, приглашённым научным сотрудником Центра проблем воссоединения Кореи при женском университете Ихва. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >