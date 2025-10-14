Мода и индустрия красоты в Северной Корее

Рассуждения о моде в Северной Корее в первую очередь наводят на мысль о традиционной одежде «Чосонбок». Государство всячески стимулирует ношение традиционного костюма: в частности, по телевидению транслируют передачи о культуре чосонбок, на праздники многие люди надевают национальную одежду, а в 2024 году традиция ношения национального костюма чосонбок была включена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Между тем, после прихода к власти Ким Чон Ына наступил новый виток в истории северокорейской моды. Для неё характерен элегантный дизайн, а одежда теперь удобная и практичная.

Об особенностях индустрии моды на севере Корейского полуострова мы беседуем в этом выпуске с госпожой Ю Нам Вон, приглашённым научным сотрудником Центра проблем воссоединения Кореи при женском университете Ихва.