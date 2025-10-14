Дворцы школьников в КНДР

В Северной Корее с конца 50-х годов постепенно выстраивалась система обучения одарённых детей. Изначально основатель северокорейского государства Ким Ир Сен видел в искусстве, особенно в музыке, важный инструмент пропаганды, поэтому детей отбирали именно по принципу творческих способностей. При Ким Чен Ире концепция раннего образования для способных детей несколько изменилась, однако основные принципы системы сохранились. Особо престижными учебными заведениями для внешкольного образования по сей день считаются Дворцы школьников. Первый Дворец школьников открылся в июне 1961 года в Кэсоне. По данным на 2022 год, в Северной Корее имелись около 140 таких дворцов, а самым престижным из них является Дворец школьников Мангёндэ в Пхеньяне.

О них мы расскажем в новом выпуске передачи «На пути к воссоединению», а поможет нам в этом господин Хам Сын Су, директор Центра образовательных миссий при университете Мёнчжи.