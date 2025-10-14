Мертвец (데드맨)





Режиссёр: Ха Чжун Вон

В ролях: Чо Чжин Ун, Ким Хи Э, Ли Су Гён

Жанр: Фильм

Премьера: 7 февраля 2024 г.

Фильм «Мертвец» снят в жанре политического триллера и рассказывает историю человека по имени Ли Ман Чжэ, который продал своё имя, чтобы заработать денег. Фильм начинается с того, что Ли Ман Чжэ разводится с любимой женой, так как он ведёт незаконные дела и пренебрегает семьёй. Его работа состоит в том, чтобы дать своё имя незнакомому человеку, а самому Ли Ман Чжэ - скрываться в Корее и заниматься азартной игрой в Макао. А за это время преступник по имени Ли Ман Чжэ становится «подставным президентом» фальшивой компании и оформляет аферу на сумму более 100 миллиардов вон, оставляя все юридические проблемы и налоги на имя Ли Ман Чжэ. Вскоре Ли Ман Чжэ становится именем покойного, а настоящего Ли Ман Чжэ сажают в тайную тюрьму в Китае. Но у нашего героя есть выход: несмотря на роль «номинального» босса, он вёл тайные записи и хранил их, как личную страховку, и, благодаря этому к нему присоединяются люди, которые хотят отомстить преступнику по имени Ли Ман Чжэ. Сможет ли настоящий Ли Ман Чжэ вывести преступников на чистую воду и очистить своё имя?