Детская программа завоевал главный приз премии ABU Awards

ⓒ KBS

Программа «TV Детский сад – Животный атлас профессора Эгга» получила главный приз в категории «Детское телевидение» на церемонии вручения премии ABU Awards Азиатско-Тихоокеанского союза радиовещания 2025 года. Программа-победитель, «Животный атлас профессора Эгга» рассказывает о том, как блогер-натуралист вместе с детьми встречается с различными животными и насекомыми. Программа получила высокую оценку жури за яркое изображение важности окружающей среды и ценности жизни. Программа «TV Детский сад» ранее уже выигрывала главный приз на церемонии вручения премии ABU Awards в 2022 и 2023 годах. Создатели программы заявили, что будут и дальше повышать качество детских передач, чтобы будущие поколения могли расти здоровыми гражданами.