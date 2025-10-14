В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 25 сентября мы познакомим вас с разносторонним певцом и музыкантом Ким Иль Гу, хранителем искусства исполнения пхансори «Битва у Красных скал», автором собственной вариации мелодии «Санчжо» и мастером игры на цитре каягым. Вы также сможете услышать отрывок из пхансори и сольное произведение для цитры ачжэн в исполнении самого Ким Иль Гу.





Выпуск 705. Певец и музыкант Ким Иль Гу

* Песня «За окном» – Ансамбль «Соульчиги»

* Песня «Хын тхарён» – Ким Су Ён (вокал) и вокальный ансамбль

* Отрывок из пхансори «Сказание о битве у Красных скал», в котором Цао Цао спасается бегством – Ким Иль Гу (вокал), Ким Чхон Ман (барабан пук)

* Сольное произведение для цитры ачжэн – Ким Иль Гу (цитра ачжэн)

* Песня «Бесконечные долины и вершины» из песенного цикла «Хвимори чапка» – Чхэ Су Хён (вокал), Ли Чжэ Ха (смычковая цитра комунго, цимбалы янгым)

* Песня «Нанбонга» для весёлых людей» – Группа «Егёль бэнд»