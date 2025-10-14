ⓒ SEONGNAM ARTS CENTER

Дата рождения: 19 июня 2004 г.

Рост: 184 см.

MBTI: ENTJ

Профессия: с 2025 года солист труппы Мариинского театра





Чон Мин Чхоль — талантливый южнокорейский артист балета, получивший мировое признание и в настоящее время работающий с Мариинском театре. Он родился в 2004 году в городе Кванчжу. Завершив обучение в Корейском национальном университете искусств, он начал самостоятельную карьеру. В этом же году Чон Мин Чхоль завоевал главную награду престижного конкурса Youth America Grand Prix. Основанный в 2000 году Youth America Grand Prix считается одним из самых масштабных международных балетных конкурсов. В 2017 году, когда ему было всего 13 лет, он участвовал в шоу талантов SBS «Finding Genius», проходившем в рамках кастинга на главную роль в мюзикле «Билли Эллиот». Годы 2024–2025 стали важнейшим этапом его биографии: в сентябре 2024 года он впервые вышел на сцену в партии Солора в труппе Universal Ballet в Сеуле, а уже в 2025 году исполнил роль Альберта в постановке «Жизель». Также в 2024 году он был принят в Мариинский театр, где прошёл конкурсный отбор, благодаря собственному мастерству и поддержке артиста уже работающего в Мариинском театре Ким Ги Мина.