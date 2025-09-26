Син Сын Хун отметил 35-летие своего дебюта новым альбомом

ⓒ Dorothy Company

«Король баллад» Син Сын Хун выпустил свой 12-й полноформатный альбом под названием «Sincerely Melodies», приуроченный к 35-летию его дебюта. Песни из альбома стали доступны 23 сентября на различных музыкальных стриминговых платформах. Альбом «Sincerely Melodies» - это первый полноформатный альбом Син Сын Хуна за 10 лет. Напомним, что его 11 альбом вышел в 2015 году. В новом альбоме нет ремейков, в него вошли совершенно новые песни, и это является его исключительной особенностью. Альбом составлен из 11 треков, написанных и спродюсированных самим Син Сын Хуном, включая заглавную песню. Накануне своего возвращения артист провёл пресс-конференцию. Он отметил, что, несмотря на 35-ю годовщину дебюта, хотел показать себя как певца, продолжающего двигаться вперёд, а не зацикливаться на прошлом успехе. Вспоминая своё недавнее участие в шоу «Бессмертная песня» (불후의 명곡) на канале KBS 2TV, Син Сын Хун выразил благодарность зрителям, которые тепло встретили его во время записи программы.