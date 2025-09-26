Новый альбом Су Хо из EXO

ⓒ SM Entertainment

Агентство SM Entertainment сообщило, что Су Хо из группы EXO вернулся с четвёртым сольным мини-альбомом «Who Are You» 22 сентября. Альбом содержит семь треков в различных рок-жанрах, включая заглавный трек с таким же названием, а также «Golden Hour», «Light The Fire», «Medicine», «Birthday» и «Fadeout». «Who Are You» — альтернативный рок-трек с запоминающейся мелодией, дополненной грубым звучанием электрогитары и баса. В тексте песни Су Хо описывает момент расставания, переживаемый в невысказанной, но ощутимой атмосфере разлуки. Су Хо отметил, что подготовка альбома была непростой, однако он остался доволен итоговым результатом и гордится им. В отличие от предыдущих работ, сосредоточенных на самопознании и размышлениях о том, какой он человек, в этот раз артист сместил акцент на внешний взгляд — на то, каким его воспринимают слушатели и поклонники из EXO-L. Заглавный трек альбома будет выпущен на корейском и английском языках. Певец рассказал, что вдохновение для альбома он получил во время краткого пребывания в США в начале этого года. Именно тогда он решил включить в релиз заглавный трек на английском языке.