Brown Eyed Soul выпустил пятый альбом

Вокальный дуэт Brown Eyed Soul возвращается с новым альбомом после шестилетнего перерыва. Как сообщает агентство Long Play Music, коллектив выпустил свой пятый полноформатный альбом «Soul Tricycle» 23 сентября. Это их первый полноформатный релиз за шесть лет — после выхода полуальбома «It's Soul Right» в 2019 году. Новый альбом включает восемь свежих треков, среди которых заглавная композиция «Our Moment», «Love Scat» в стиле южного соула 1960-х и «Maybe You're Like This» с элементами соула 1970-х. Помимо этого, в альбом вошли шесть ранее выпущенных песен — всего 14 треков. Заглавный трек «Our Moment» представляет собой современную поп-R&B-композицию с атмосферой 1990-х, в которой поётся о воспоминаниях времени, к которому уже невозможно вернуться. В клипе на заглавную песню снялись актёр Ан Чжэ Хон и начинающая актриса Ким Чжу Вон. По словам агентства, новый альбом охватывает эволюцию «чёрной музыки» — от южного соула 1960-х и филадельфийского соула 1970-х до quiet storm 1980-х и современного R&B 1990-х. В честь выхода альбома Brown Eyed Soul проводит 26 сентября выставку в Sounds Hannam, где представлены материалы и артворки, связанные с их творчеством с момента дебюта в 2003 году. Кроме того, 24, 25 и 27 декабря группа даст сольные концерты в сеульском Gocheok Sky Dome.